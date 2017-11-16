В Киеве 14-летняя девочка выбросилась с 5-го этажа из-за отобранного планшета

01:04, 16 ноября 2017
Происшествия
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В результате падения девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия работает полиция / фото УНИАН

В Деснянском районе Киева, на улице Оноре де Бальзака произошло трагическое событие. Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

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По предварительным данным, мать забрала у 14-летней дочери планшет и пошла на улицу гулять с собакой.

В это время, девушка, возмутившись, что мать не дала ей возможности зайти в социальные сети, выбросилась с 5-го этажа. В результате падения девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, сотрудники которой установят все обстоятельства трагедии.

Напомним, во Львове 14-летняя девушка погибла в результате падения из окна своей квартиры на 15-м этаже жилого дома. На момент происшествия в помещении ее родных не было, в квартире обнаружена ее предсмертная записка, содержание которой не разглашается в интересах следствия.

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