В Херсонской области жестоко подрались школьницы (видео)

В Каховском районе Херсонской области подрались две школьницы. Полиция проводит досудебное расследование по ст. 125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".

"В дежурную часть Каховского отдела полиции обратилась 32-летняя жительница г. Каховка. Женщина сообщила, что 14-летняя девушка нанесла телесные повреждения 13-летней дочери заявительницы", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Читайте такжеПод Киевом подрались из-за забора на пляже: в ход пошли кувалды (фото, видео)

В ходе проверки полицейские выяснили, что между девушками возник конфликт на почве взаимных обвинений в соцсетях.

"Они назначили между собой встречу, во время которой словесная перепалка переросла в драку. Вечером мать одной из девочек увидела, что у дочери грязная одежда. Девушка рассказала, что произошло, после чего мать обратилась в полицию", - рассказали правоохранители.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове полиция расследовала избиение 15-летней школьницы, которое совершили на улице ее сверстники.