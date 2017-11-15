Полиция задержала "похищенную" участницу Femen, устроившую поджог у магазина Roshen

Работники винницкой полиции 14 ноября задержали в Киеве 25-летнюю девушку, подозреваемую в совершении хулиганских действий и поджоге фотолокации в центре Винницы. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Винницкой области.

«Сейчас решаются вопросы об уведомлении ее о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство) и избрании меры пресечения на период досудебного расследования», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что за такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщал УНИАН, вчера в Femen заявили о похищении своей активистки в Киеве. По словам основательница движения Femen Анны Гуцол, именно Алиса Виноградова сожгла медведей возле магазина Roshen возле станции метро "Арсенальная" в Киеве, а также бутафорный трамвай возле фирменного магазина Roshen в Виннице.