В Femen заявили о похищении своей активистки в Киеве

Неизвестные похитили активистку Femen Алису Виноградову когда она выходила из кофейни «Мир кофе» на Подоле в Киеве. Об этом сообщила основательница движения Femen Анна Гуцол, пишет Громадське.

По ее словам, очевидцами похищения активистки были посетители и сотрудники кафе.

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Она сообщила, что Виноградову схватили трое мужчин, затоклали ее в машину и уехали. Гуцол заявляет, что после похищения на место вызвали полицию.

В то же время, пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик в комментарии "Громадському" сообщила, что ей ничего неизвестно об этом.

Основательница движения Femen говорит, что связь с похищенной пока отсутствует.

По словам Гуцол, именно Алиса Виноградова сожгла медведей возле магазина Roshen возле станции метро "Арсенальная" в Киеве, а также бутафорный трамвай возле фирменного магазина Roshen в Виннице.