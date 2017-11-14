В Femen заявили о похищении своей активистки в Киеве
Виноградову схватили трое мужчин, затоклали ее в машину и уехали.
Неизвестные похитили активистку Femen Алису Виноградову когда она выходила из кофейни «Мир кофе» на Подоле в Киеве. Об этом сообщила основательница движения Femen Анна Гуцол, пишет Громадське.
По ее словам, очевидцами похищения активистки были посетители и сотрудники кафе.
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Она сообщила, что Виноградову схватили трое мужчин, затоклали ее в машину и уехали. Гуцол заявляет, что после похищения на место вызвали полицию.
В то же время, пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик в комментарии "Громадському" сообщила, что ей ничего неизвестно об этом.
Основательница движения Femen говорит, что связь с похищенной пока отсутствует.
По словам Гуцол, именно Алиса Виноградова сожгла медведей возле магазина Roshen возле станции метро "Арсенальная" в Киеве, а также бутафорный трамвай возле фирменного магазина Roshen в Виннице.