В ДТП на Львовщине погибли 17-летняя девушка-водитель и 15-летний парень

На трассе Львов-Тернополь произошло смертельное ДТП. Два человека погибли, еще четверо госпитализированы, сообщают в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Отмечается, что авария произошла в с.Гаи Пустомытовского района поздно вечером 3 ноября. Водитель легкового автомобиля "Фольксваген Шаран" не справился с управлением и съехал в кювет.

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На месте аварии погибли 17-летняя девушка и 15-летний юноша, жители Пустомытовского района.

В больницы Львова доставлены в тяжелом состоянии еще 4 пострадавших молодых людей в возрасте 17-21 год. Один из них - житель Львова, трое - жители Пустомистовского района.

Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии.