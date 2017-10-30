Убийство Окуевой: нападавших было двое, введен план-перехват "Сирена"

Сегодня, примерно в 20:30, в Глевахе (Киевская область) произошло убийство Амины Окуевой - двое неизвестных из автоматического оружия расстреляли автомобиль, в котором находилась Окуева с супругом.

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Об этом говорится в сообщении сообщества «Киев Оперативный» в Facebook.

Отмечается, что в Киеве и области введён оперативный план-перехват «Сирена».

Позже в сети появилось фото автомобиля, в котором убийцы расстреляли Окуеву. Снимок опубликовал на своей странице в Facebook боец АТО Ротан Крымский. "Стрельба велась справа. Амина взяла на себя 6 пуль из АК", - сказано в подписи к фото.

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Судя по снимку, в автомобиль попали минимум 10 пуль.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль Амины Окуевой, она погибла. Ее муж - Адам Осмаев получил ранение.