Все, что известно об убийстве Амины Окуевой (фото, видео)

Сегодня примерно в 20:30 в Глевахе Киевской области произошло убийство Амины Окуевой - двое неизвестных из автоматического оружия расстреляли автомобиль, в котором находилась Окуева с супругом. Женщину убили выстрелом в голову. Муж убитой Амины Окуевой, доброволец международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, Адам Осмаев получил тяжелые ранения в ногу. По словам, советника главы МВД Антона Геращенко, автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде.

На территории столичной области и соседних регионах был введен оперативный план «Сирена».

Как пишет УП, после предыдущего покушения Окуевой была предоставлена госохрана. Когда время истекло, им предложили продолжить государственную охрану, однако Окуева и Осмаев отказались от нее.

Согласно предварительным данным, киллеров было двое, они выпустили по автомобилю несколько пуль. Местные слышали выстрелы, которые продолжались 5-7 секунд. Стреляли очередями.

"Есть определенные ориентировки. К сожалению, не могу озвучить. Могу сказать, что это была не одна пуля", - заявил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов. Он добавил, что на данный момент проводятся мероприятия по установлению места нахождения стрелков. "Сейчас осуществляется перехват лиц, есть некоторые соображения, но это еще не все обрабатывается", - констатировал он.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, которое расценивается как заказное.

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев также сдержанно прокомментировал убийство. "Я могу подтвердить, что несколько часов назад на этом месте совершено убийство, – один человек погиб, один – лежит в больнице, его жизни нет опасности. Пострадавшим занимаются врачи, его оперируют. Кто преступники, мы пока не знаем", – отметил он. Глава Нацполиции не ответил на вопрос о мотивах убийства. Он сказал, что правоохранители работают над установлением преступников. "Если человек мертв, то это убийство. Не исключаю, что это теракт. Но пусть над этим работают следователи и прокуроры", - заявил Князев.

Позже супруг убитой Адам Осмаев дал комментарий. Он рассказал, что перед обстрелом он женой возвращались в Киев из другого региона, за рулем автомобиля находился он. По словам Осмаева, на железнодорожном переезде их машину начали обстреливать. "Все разлеталось вокруг меня, панель вся", – вспоминает он.

"Я сколько мог проехал, потому что попали также в двигатель, машина остановилась. Пытался оказать первую помощь (Амине - Ред.), но ей в голову попали", – рассказал Адам.

Обстрел он считает покушением на них обоих. И видит в нем российский след, как и в ситуации с Мосийчуком.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что убийство Амины Окуевой не должно остаться безнаказанным. Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня мы потеряли Амину Окуеву, которая стала настоящим героем чеченского и украинского народа. Для каждого патриота Украины она стала родной сестрой. И враг должен ответить за убийство нашей сестры", - подчеркнул он. Турчинов отметил, что убийство Амины Окуевой - это вызов стране, на который должен быть жесткий и адекватный ответ. В убийстве Окуевой Турчинов обвинил Россию.

"Россия, продолжая агрессию на востоке Украины, развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников нашей страны", - написал секретарь СНБО.

Позже в сети появилось фото автомобиля, в котором убийцы расстреляли Окуеву. Снимок опубликовал на своей странице в Facebook боец АТО Ротан Крымский. "Стрельба велась справа. Амина взяла на себя 6 пуль из АК", - сказано в подписи к фото. Судя по снимку, в автомобиль попали минимум 10 пуль.

Напомним, это уже не первое покушение на супругов. 1 июня на Подоле в Киеве Осмаев, которого в России обвиняли в подготовке покушения на президента Владимира Путина, и Окуева приехали на интервью с якобы французским журналистом. При встрече он достал пистолет и попал в Осмаева. Его жена Амина начала стрелять в ответ из наградного огнестрельного оружия и ранила нападавшего. В МВД заявили, что покушение было спланировано и подготовлено российскими спецслужбами.

Досье

Амина Окуева - украинский врач, общественный активист и военнослужащий чеченского происхождения. Участница событий Революции достоинства и войны на востоке Украины в составе батальона «Киев-2».

Родилась 5 июня 1983 года в Одессе; вместе с семьей жила в Москве и Грозном. В Украину вернулась 2003 года за Вторую чеченскую войну, поступила в Одесский медицинский университет, который окончила по специализации общая хирургия. После получения высшего образования работала врачом-интерном в Одессе.

С началом Евромайдана вступила в Самооборону, где была врачом 8-й Афганской сотни. С началом войны на востоке Украины, в июле 2014 года, вступила в ряды батальона «Киев-2», куда была записана фельдшером, однако по словам самой Амины Окуевой медициной занималась мало. Принимала участие в обороне Дебальцево, выполняя боевые задачи вблизи Чорнухиного в Луганской области. Позже служила в батальоне «Золотые ворота». Принимала участие в создании Международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, служила пресс-офицером батальона, добивалась предоставления батальона официального статуса от МВД.

Принимала участие в парламентских выборах 2014 года, баллотируясь по одномандатному избирательному округу № 136 в Суворовском районе Одессы (самовыдвижение), однако, в Верховную Раду VIII созыва не попала, получив 3,72 % голосов избирателей (9 место в округе).

1 июня 2017 года на улице Кирилловской в Киеве на супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву было совершено покушение: нападавший под видом журналиста французского издания Le Monde во время встречи, находясь в автомобиле вместе с паром, открыл огонь. В результате Осмаев получил серьезные ранения; Амина Окуева не пострадала, сумев четыре раза попасть в киллера, что позволило правоохранителям его задержать. По словам Амины Окуевой они с мужем до покушения трижды встречались с киллером, поскольку он представлялся журналистом, который готовит материал о супругах. По данным МВД киллером может быть лицо, связанное с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Киллер имел при себе документы на имя гражданина Украины Дакара Александра Винустовича, но позже был опознан как Артур Денисултанов (Курмакаев).

Была награждена орденом "Народный Герой Украины" в 2015 году. По вероисповеданию Амина Окуева является мусульманкой. В соответствии с собственными религиозными убеждениями носит хиджаб. Мотивом для участия в войне на Донбассе стало убеждение того, что Россия является общим врагом украинцев и чеченцев. После завершения войны, планировала связать свою дальнейшую жизнь с военным делом как военный медик или участник миротворческой миссии

Муж — Адам Осмаев. Воспитывала сына. Брак с Осмаевым для Окуевой второй — впервые замуж вышла, живя в Москве.