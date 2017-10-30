Под Киевом обстреляли автомобиль Амины Окуевой, она погибла

В Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль Амины Окуевой, она погибла. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Только что остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха Киевской Области В результате полученных ранений Амина погибла. Адам Осмаев получил ранения, но будет жить. Я только что говорил с ним по телефону", - написал он.

На месте работают следственно - оперативные группы полиции.

Читайте также"Ее убили выстрелом в голову": нардеп Мосийчук рассказал об убийстве Амины Окуевой

Позже в сети появилось фото автомобиля, в котором убийцы расстреляли Окуеву. Снимок опубликовал на своей странице в Facebook боец АТО Ротан Крымский. "Стрельба велась справа. Амина взяла на себя 6 пуль из АК", - сказано в подписи к фото.

Читайте также: Все, что известно об убийстве Амины Окуевой (фото, видео)

Судя по снимку, в автомобиль попали минимум 10 пуль.

Напомним, это уже не первое покушение на супругов. 1 июня на Подоле в Киеве добровольцы батальона "Киев-2" Адам Осмаев, которого в России обвиняли в подготовке покушения на президента Владимира Путина, и Амина Окуева приехали на интервью с якобы французским журналистом.

При встрече он достал пистолет и попал в Осмаева. Его жена Амина начала стрелять в ответ из наградного огнестрельного оружия и ранила нападавшего.

В МВД заявили, что покушение было спланировано и подготовлено российскими спецслужбами.