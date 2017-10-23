В Харькове рецидивист стрелял по патрульным из-за просьбы показать документы

В Харькове 22 октября мужчина устроил стрельбу средь бела дня, пытаясь скрыться от патрульных. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел около 12:00 на перекрестке улиц Чеботарской и Малиновского, когда полицейский патруль остановил подозрительного прохожего и попросил его предъявить документы. Вместо этого мужчина стал убегать и трижды выстрелил в полицейских из пневматического пистолета.

В ответ патрульные выстрелом в воздух предупредили беглеца, но он не отреагировал. Тогда правоохранители выстрелили в его сторону, после этого раненого мужчину доставили в больницу.

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Нарушителем порядка оказался безработный 31-летний житель Луганской области, имеющий судимость за разбой и незаконное обращение с оружием. В его сумке нашли медицинские перчатки, бахилы и черную шапку.

Уголовное производство открыто по ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Сейчас мужчине объявлено о подозрении. Также следователи прокуратуры области проверяют правомерность применения оружия патрульными.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее в Голосеевском районе Киева мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома.