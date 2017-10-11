В Голосеевском районе Киева мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома - СМИ (фото)

В Киеве полиция разыскивает преступника, который устроил стрельбу во дворе жилого дома. О случившемся рассказали местные жители, передает "Обозреватель".

Инцидент произошел в среду днем, 11 октября, на улице Маричанская, 3, в Голосеевском районе.

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На место прибыли патрульные полицейские в бронежилетах, а также следственно-оперативная группа.

В результате выстрелов никто не пострадал. Также пока не известно, из какого оружия велась стрельба. Отмечается, что в 15 метрах от дома расположена детская площадка.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 сентября в Дарницком районе Киева произошла стрельба, один человек госпитализирован с многочисленными ранениями.