В Голосеевском районе Киева мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома - СМИ (фото)

14:03, 11 октября 2017
Происшествия
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По предварительной информации, неизвестный стрелял со второго этажа пятиэтажного дома. 

Из этого дома, предположительно, велась стрельба / фото Обозреватель, Владимир Мойсеенко

В Киеве полиция разыскивает преступника, который устроил стрельбу во дворе жилого дома. О случившемся рассказали местные жители, передает "Обозреватель".

Инцидент произошел в среду днем, 11 октября, на улице Маричанская, 3, в Голосеевском районе. 

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На место прибыли патрульные полицейские в бронежилетах, а также следственно-оперативная группа.

В результате выстрелов никто не пострадал. Также пока не известно, из какого оружия велась стрельба. Отмечается, что в 15 метрах от дома расположена детская площадка.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 сентября в Дарницком районе Киева произошла стрельба, один человек госпитализирован с многочисленными ранениями. 

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