На Житомирщине ликвидировали пожар в хозяйственной постройке и еще два здания спасли

На Житомирщине сегодня ночью специалисты ликвидировали пожар в хозяйственной постройке и еще два здания спасли. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 22 октября в 01:05 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в хозяйственной здания в поселке Первомайское Овручского района.

На месте происшествия выяснилось, что огнем полностью охвачен сарай, а пламя уже распространилось на летнюю кухню. Также существовала угроза возгорания жилого дома, что находился с другой стороны от горящей постройки, на расстоянии около двух метров. Все три здания - деревянные.

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"Первоочередные действия бойцов ГСЧС были сосредоточены на защите жилища людей и летней кухни. Усилиями пожарных в 01:28 пожар был локализован, а уже в 02:40 – полностью ликвидирован. Пожарным удалось не допустить увеличения масштабов этой чрезвычайной события. Огнем уничтожены сарай и домашние вещи в нем хранились, повреждено одну стену и кровлю летней кухни",- сказано в сообщении.

Все обстоятельства этого происшествия сейчас устанавливаются специалистами.