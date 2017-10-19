Смертельное ДТП в центре Харькова: полиция назвала фамилии всех шестерых пострадавших

В Харькове стали известны фамилии всех шестерых травмированных в результате резонансного ДТП в центре города.

Как передает корреспондент УНИАН, список госпитализированных обнародовал во время брифинга начальник ГУ ЧП Украины в Харьковской области Олег Бех.

По его словам, в харьковских больницах сейчас находятся Юрий Неудачин (29 лет, харьковчанин, 4 больница, состояние тяжелое), Оксана Берченко (27 лет, харьковчанка, 4 больница, состояние тяжелое), Анна Комар (25 лет, жительница Кременчуга, областная больница, состояние стабильное), Оксана Нестеренко (36 лет, киевлянка, 4 больница), Диана Берченко (24 года, 4 больница, состояние стабильное), Жанна Власенко (30 лет, харьковчанка, областная больница, состояние тяжелое, неконтактная, беременная).

Бех добавил, что на месте происшествия погибли пять человек: личности двух установлены, относительно трех погибших - опознания родственниками еще не проводились, поэтому окончательные анкетные данные неизвестны.

По его словам, проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, автомобили, допрошены очевидцы: водитель Volkswagen и один пострадавший. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Бех отметил, что мера пресечения женщине-водителю Lexus будет избрана завтра, 20 октября, в Киевском районном суде Харькова.

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Представитель полиции также заявил, что уже собрана информация с камер видеонаблюдения. По его словам, предварительно следователи могут подтвердить, что происшествие произошло по вине водителя Lexus, однако будут назначены дополнительные экспертизы, которые позволят следователям подготовить дело в суд.

В свою очередь начальник следственного управления Сергей Чиж добавил, что водитель Lexus согласно ст.63 Конституции Украины отказалась давать какие-либо показания относительно себя. Ей предоставлена правовая помощь.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 октября в центре Харькова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, в результате чего Lexus вылетел на тротуар улицы Сумской и совершил наезд на пешеходов, пятеро из которых погибли на месте, еще шестеро - травмированы и доставлены в больницу.

20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, задержали правоохранители. В ее крови экспертиза не обнаружила алкогольных и наркотических средств. Прокуратура требует содержания ее под стражей.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.