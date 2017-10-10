На Житомирщине во время строительных работ в колодце погиб мужчина, которого засыпало землей

На Житомирщине бригада мужчин копала колодец и один из них погиб.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, происшествие произошло вчера в поселке Лугины.

Так, 9 октября в 15:30 в Службу спасения «101» Лугинов поступило сообщение о том, что на территории одного из предприятий в недостроенном колодце мужчину засыпало землей.

Выяснилось, что бригада рабочих копала колодец, глубина которого на тот момент составляла около 8 м. Во время работы они наткнулись на камень, который решили разбить с помощью перфоратора. Однако, во время работ произошел обвал грунта и одного из мужчин полностью засыпало. До прибытия спасателей рабочие пытались самостоятельно его откопать.

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«Существовала угроза повторного смещения земли, ведь в колодцы не были установлены кольца. Один из мужчин спустился в колодец и, набирая землю в ведро, с помощью спасательной веревки, передавал его на поверхность спасателям. Таким образом он откопал по пояс без сознания потерпевшего, а затем обвязал его спасательными ремнем, закрепленным за веревку. Только после этого спасатели смогли вытащить пострадавшего на поверхность», - уточнили в ведомстве.

Медики констатировали смерть мужчины. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.