Полиция подтвердила смерть мужчины на марафоне в Киеве и рассказала подробности

В киевской полиции подтвердили информацию о том, что во время забега на марафоне Wizz Air Kyiv City Marathon умер мужчина.

Как сообщила в комментарии телеканалу 112 Украина заместитель начальника отдела коммуникации полиции в Киеве Яна Неруш, погибшим оказался гражданин 1963 года рождения, уроженец Тернопольской области.

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"Он внезапно почувствовал себя плохо, он упал. Свидетели вызвали на место медиков и полицию. Медики, прибывшие на место события, констатировали смерть мужчины. Окончательная причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы. На данный момент это событие зарегистрировано с правовой квалификацией внезапная смерть", - отметила Неруш.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время забега на марафоне Wizz Air Kyiv City Marathon умер мужчина 1963 года рождения.