В центре Одессы снова загорелся памятник архитектуры - дом Руссова (фото, видео)

В центре Одессы, на улице Садовой, 21, горит памятник архитектуры 19 века – дом Руссова. Как передает корреспондент УНИАН, пламенем охвачены первый и второй этажи правого крыла 4-хэтажного здания. Все строение, а также прилегающие к нему улицы – Дерибасовская, Преображенская, Пастера – в плотной дымовой завесе. Движение транспорта в районе улицы Садовой и Соборной площади перекрыто.

На месте ЧП работают 8 пожарных расчетов и специальная автотехника. Пожар пока не локализован, сотрудники ГСЧС прилагают максимум усилий для этого. В самом ведомстве пока официально не комментирует происшедшее.

Читайте такжеПожар в одесском детском лагере: суд арестовал имущество "Виктории"Как ранее сообщал УНИАН, впервые дом Руссова основательно выгорел в ночь на 29 октября 2009 года. Тогда в здании выгорели и рухнули все межэтажные перекрытия и внутренние стены в левом крыле, а также купол-башенка над входной аркой и подъездом.

После этого произошло еще несколько пожаров в этой исторической постройке. Причиной их спасатели назвали «привнесение огня извне». Иными словами, умышленный или неумышленный поджог, поскольку внутри долго реставрируемого здания обитали бомжи и собирались асоциальные элементы.

После неоднократных возгораний дома Руссова активисты установили здесь камеры видеонаблюдения. Однако последние, по словам очевидцев, сейча почему-то оказались в нерабочем состоянии.