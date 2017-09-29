В Калиновке продолжаются работы по разминированию и ликвидации последствий ЧП, большинство боеприпасов не повреждены - Минобороны

На территории военного арсенала вблизи Калиновки Винницкой области продолжаются работы по разминированию и ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, большинство боеприпасов не повреждены.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

Отмечается, что военные саперы проводят обследование и расчистку центральной дороги, а также северной и южной частей технической территории воинской части.

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Группы ликвидации последствий работают и на инженерных машинах разграждения и пожарных танках.

"По информации Управления по связям с общественностью ВС Украины, по предварительным оценкам, большинство боеприпасов, хранившиеся на арсенале, не повреждены", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возникли вечером 26 сентября. Пострадали два человека.