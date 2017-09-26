Молодой человек объяснил, почему хотел прыгнуть с Моста влюбленных

Парень, который хотел прыгнуть с Моста влюбленных, объяснил свой поступок конфликтом с полицейскими. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после инцидента, сидя на скамейке с переговорщиками.

Читайте такжеМолодой человек передумал прыгать с Моста влюбленных в КиевеПо его словам, конфликт с полицейскими произошел в Житомирской области, когда его задержали и удерживали в райотделе в течение трех дней.

В то же время он отказался объяснить детали этого инцидента.

"Полицейских я видеть просто не хочу, они всю мою жизнь испортили. Давайте я все это не на журналистику буду рассказывать, давайте будем разбираться во всем этом в прокуратуре", - сказал он.

Парень отказался назвать свое имя.

После разговора с переговорщиками егоотвели к карете скорой помощи.