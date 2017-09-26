Молодой человек объяснил, почему хотел прыгнуть с Моста влюбленных
После попытки самоубийства он сказал, что едва не совершил глупость.
Парень, который хотел прыгнуть с Моста влюбленных, объяснил свой поступок конфликтом с полицейскими. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после инцидента, сидя на скамейке с переговорщиками.
Читайте такжеМолодой человек передумал прыгать с Моста влюбленных в КиевеПо его словам, конфликт с полицейскими произошел в Житомирской области, когда его задержали и удерживали в райотделе в течение трех дней.
В то же время он отказался объяснить детали этого инцидента.
"Полицейских я видеть просто не хочу, они всю мою жизнь испортили. Давайте я все это не на журналистику буду рассказывать, давайте будем разбираться во всем этом в прокуратуре", - сказал он.
Парень отказался назвать свое имя.
После разговора с переговорщиками егоотвели к карете скорой помощи.