В Киеве мужчина угрожает прыгнуть с Моста влюбленных (фото)
15:23, 26 сентября 2017Происшествия
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Один из полицейских, находясь на мосту, пытается говорить с парнем.
В Киеве молодой человек угрожает прыгнуть с Моста влюбленных.
Как передает корреспондент УНИАН, парень спустился с самого моста на его нижнюю подпорку и время от времени держится за опоры только одной рукой.
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По словам полицейских, эта ситуация продолжается здесь уже около часа.
У моста дежурят полицейские автомобили и кареты скорой помощи, а также пожарные.
Проезжая часть под мостом, на Петровской аллее, перекрыта.
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