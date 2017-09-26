В Киеве мужчина угрожает прыгнуть с Моста влюбленных (фото)

В Киеве молодой человек угрожает прыгнуть с Моста влюбленных.

Как передает корреспондент УНИАН, парень спустился с самого моста на его нижнюю подпорку и время от времени держится за опоры только одной рукой.

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По словам полицейских, эта ситуация продолжается здесь уже около часа.

У моста дежурят полицейские автомобили и кареты скорой помощи, а также пожарные.

Проезжая часть под мостом, на Петровской аллее, перекрыта.