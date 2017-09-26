Мужчина на Мосту влюбленных угрожает прыгнуть: он в состоянии опьянения, родом - из Житомирской области (видео)

В Киеве психологи и представители Нацполиции продолжают переговоры с парнем, который стоит на нижней подпоре моста влюбленных и угрожает прыгнуть.

Как передает корреспондент УНИАН, на месте продолжают дежурить кареты скорой помощи, спецтехника спасателей, автомобили патрульной полиции и пожарная машина.

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Сам парень переминается с ноги на ногу, периодически курит и восклицает что-то неразборчивое журналистам.

По словам очевидцев, парень находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и, очевидно, у него возникли сложные жизненные обстоятельства.

Проезжая часть под мостом на Петровской аллее все еще перекрыта для проезда автотранспорта.

Известно, что он из Житомирской области – так он сам объявил с моста. Также заявил, что у него проблемы с полицией. Причина поступка пока неизвестна, передает ТСН.

Как сообщал УНИАН, в Киеве мужчина угрожает прыгнуть с Моста влюбленных. Проезжая часть под мостом, на Петровской аллее, перекрыта.