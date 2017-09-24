В Киеве эвакуировали посетителей "Житнего Рынка" из-за сообщения о минировании
19:17, 24 сентября 2017Происшествия
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На место прибыли спасатели ГСЧС, полиция, скорая помощь и взрывотехники.
Всех посетителей и сотрудников эвакуировали / dtp.kiev.ua
В Киеве эвакуировали посетителей "Житнего Рынка" из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.
В Киеве "заминировали" итний рынок / dtp.kiev.ua
"На линию "102" поступило сообщение о заминировании "Житнего рынка". На место прибыли ГСЧС, полиция, скорая помощь и взрывотехники. Всех эвакуировали", - сказано в сообщении.
В Киеве "заминировали" итний рынок / dtp.kiev.ua
Как сообщал УНИАН, ранее неизвестный сообщил о минировании центрального железнодорожного вокзала в Киеве.
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