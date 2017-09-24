В Киеве эвакуировали посетителей "Житнего Рынка" из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

"На линию "102" поступило сообщение о заминировании "Житнего рынка". На место прибыли ГСЧС, полиция, скорая помощь и взрывотехники. Всех эвакуировали", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее неизвестный сообщил о минировании центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

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