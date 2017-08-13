Правоохранители проверяют наличие взрывчатки в Центральном железнодорожном вокзале в Киеве

Правоохранители проверяют информацию о наличии взрывчатых веществ в здании столичного Центрального железнодорожного вокзала из-за сообщения о заминировании.

Как передает корреспондент УНИАН, главный вход в здание огражден.

У входа дежурит несколько сотрудников полиции. Кроме того, стоят пожарный и полицейский автомобили, а также машина скорой медицинской помощи.

Читайте такжеВо Львове "заминировали" железнодорожный вокзал

По словам полицейских, проверка продолжается уже около 40 мин.

В то же время движение поездов осуществляется по расписанию.

Пассажиров просят заходить в здание вокзала не через центральный вход, а через подземный переход.