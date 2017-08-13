Правоохранители проверяют наличие взрывчатки в Центральном железнодорожном вокзале в Киеве
18:40, 13 августа 2017Происшествия
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В то же время движение поездов осуществляется по расписанию. Пассажиров просят заходить в здания вокзала не через центральный вход, а через подземный переход.
Движение поездов осуществляется по расписанию / фото УНИАН
Правоохранители проверяют информацию о наличии взрывчатых веществ в здании столичного Центрального железнодорожного вокзала из-за сообщения о заминировании.
Как передает корреспондент УНИАН, главный вход в здание огражден.
У входа дежурит несколько сотрудников полиции. Кроме того, стоят пожарный и полицейский автомобили, а также машина скорой медицинской помощи.
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По словам полицейских, проверка продолжается уже около 40 мин.
В то же время движение поездов осуществляется по расписанию.
Пассажиров просят заходить в здание вокзала не через центральный вход, а через подземный переход.
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