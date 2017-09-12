Взрыв авто на Бессарабке: стало известно, где похоронят погибшего Махаури (видео)

Погибшего чеченца Тимура Махаури, которого в пятницу вечером подорвали в авто в центре Киева, похоронят в Грузии. Вечером в понедельник тело самолетом перевезли в Тбилиси, говорится в сюжете ТСН.

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Попрощаться с погибшим в Киеве собрались несколько десятков его товарищей, также прилетели его официальная жена и сестра. От комментариев все отказались, и лишь не на камеру рассказали, что решение о захоронении в Грузии принимала семья Тимура Махаури, настоящее имя которого Али Тимаев.

В Грузии у него остались двое несовершеннолетних сыновей, а женщину, которая находилась с ним в автомобиле, близкие погибшего называют приятельницей.

Женщина во время взрыва была сильна ранена. У нее повреждения конечностей, глаз, мягких тканей и внутренних органов.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в центре Киева возле Бессарабского рынка взорвалось авто, в результате чего погиб водитель.

Вскоре стало известно, во время взрыва авто в Киеве погиб гражданин Грузии Темур Махаури – боец добровольческого чеченского батальона имени шейха Мансура.