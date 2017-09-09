Очевидица взрыва авто в центре Киева: она так красиво ехала, а из машины извлекли изуродованное тело

Журналистка Мария Лебедева стала очевидицей взрыва на перекрестке улиц Саксаганского и Бассейной в Киеве.

"Машина не подпрыгнула от взрыва, был взрыв изнутри. Огонь и дым, осколки во все стороны, как в замедленной съемке. Не сразу понимаешь, что это. А когда понимаешь, не понимаешь, что делать, выходить или наоборот. Звенит в ушах. Было полминуты где-то просто тишины, все замерло. И в этом замершем пространстве передо мной медленно вперед катилось авто без водителя, пока не уперлось в машину", — передает Громадське радіо слова Марии Лебедевой.

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"Когда девочку достали, она смотрела страшно на все это, она видела машину внутри. И то, что было внутри. Потом все засуетились, с трудом достали девушку. Она так красиво ехала. Гордо, очень красивая. А из машины извлекли изуродованное тело", — вспоминает Мария.

Также журналистка описывает действия полиции и медиков, которые прибыли на место взрыва.

"Скорая приехала и стала. Носилки принесли, но несли в скорую не медики и не полиция, а люди, которые были ближе всего. Отойти от своей машины я не могла часа 3-4 (не разрешали увозить, свидетель)", - отметила журналистка.

По ее словам, оказывал помощь раненым Иван Бердецкий.

"Человек не просто был подготовлен, у человека специальная сумка и жгуты, и вытаскивал человек раненых в перчатках, как положено, и в отличие от полицейских, предлагал термоодеяло", - рассказала Лебедева.

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Как сообщал УНИАН, 8 сентября в центре Киеве произошел взрыв легкового автомобиля.

Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко сообщил, что в результате взрыва погиб гражданин Грузии Тимур Махаури. Представитель МВД сообщил, что это лицо ранее привлекалось в Украине к ответственности по обвинению в незаконном хранении оружия. По его словам, Махаури имел связи с криминальными чеченскими кругами.

Также в машине находилась женщина, которой оторвало ногу, и ребенок.

Полиция расследует инцидент по статье 115 "умышленное убийство" Уголовного кодекса.