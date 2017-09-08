Беженец из Чечни и патриот Грузии: Геращенко рассказал о погибшем вследствие взрыва авто в Киеве

Сегодня рядом с Бессарабским рынком произошел теракт в результате которого погиб гражданин Грузии Тимур Махаури.

Об этом пишет внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

По его словам, полицией будет начато криминальное производство по ч.2 ст. 115 Криминального Кодекса - умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни окружающих.

Следствие изучит все факты и детали, касающиеся этого ужасного убийства.

Как отмечает Геращенко, ссылаясь на информацию в СМИ, три года назад Махаури был задержан турецкими властями по подозрению в убийстве сразу пяти чеченцев, скрывавшихся в этой стране от российского правосудия. Турецкие власти и пресса тогда обвиняли его в работе на Кремль, а турецкие медиа со ссылкой на прокурора Ахмета Демирхюйюка сообщали, что Махаури самым непосредственным образом причастен к ликвидации самого Шамиля Басаева.

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"Этот заключенный (Махаури) подготовил грузовик, при взрыве которого в июле 2006 года погиб Басаев. Хотя, звучат и предположения, что Махаури мог не знать, что грузовик с оружием, отправленный им Басаеву, чекисты начинили взрывчаткой", – передает сообщения СМИ Геращенко.

«Другие имена задержанного: Руслан Папацкория и Али Дабуев. Стамбульская прокуратура тогда потребовала для него пожизненного срока за убийство пятерых чеченцев. Двое из них, Рустам Альтемиров и Заурбек Амриев, разыскивались СКР по подозрению в причастности к теракту в аэропорту Домодедово, а третий - Али Осаев – был полпредом Доку Умарова в Турции. Махаури свою вину отрицал и даже пришел на похороны своей жертвы и выражал соболезнования родственникам, утверждая, что он и сам родственник убитого», – пишет Геращенко.

Тимур Махаури также хорошо известен в Грузии как участник событий в ущелье Лопота, где в сентябре 2012 года грузинский спецназ уничтожил группу боевиков, которые пытались перебраться в Дагестан.

По словам Геращенко, его тогда поддерживал тогдашний заместитель министра внутренних дел Георгий Лорткипанидзе (и экс-глава одесской полиции), который говорил, что Махаури не террорист и не агент ФСБ, а "патриот Грузии".

"Руслан безумно любит Грузию, он беженец из Чечни, а во время убийства в Турции, в котором его обвиняют турецкие власти, он вообще был в Грузии, а не на территории Турции", - приводит Геращенко слова Лорткипанидзе.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле Бессарабской площади в Киеве взорвался автомобиль. По информации СМИ, в результате взрыва авто погиб боец чеченского батальона, который воевал в зоне АТО на стороне Украины.