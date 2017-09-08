В результате взрыва авто в Киеве погиб чеченский доброволец, который воевал в зоне АТО за Украину - СМИ

В результате взрыва возле "Арена Сити" в Киеве есть один погибший.

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на источники.

Мужчина погиб. Ранена женщина, ей оторвало ногу. Ребенок, находившийся в автомобиле, жив.

Сообщается, что погиб Тимур Махаури (Али Дубаєв), известный также как Руслан Папаскери.

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По информации из открытых источников, Махаури был арестован в Турции осенью 2012 года по обвинению в убийстве представителя "Имарата Кавказ" (исламистская организация, которая ведет вооруженную борьбу с Россией на Северном Кавказе) Мусы Атаева.

Мужчина, представившийся другом и побратимом погибшего, заявил в эфире телеканала «112 Украина», что погибший был чеченцем, который имел проукраинскую позицию.

«Он был в батальоне имени Шейха Мансура. Он был чеченцем, который выступал за нас, за Украину... Мое личное мнение, что здесь есть след России», - сообщил он.

На уточняющий вопрос, не является ли погибший гражданином РФ, мужчина ответил: «Он был чеченцем. Является ли он гражданином России, этого я не знаю».

Он также отметил, что взорвавшаяся машина была с грузинскими номерами. Он также сообщил, что погибший был в машине не с семьей.

Как сообщал УНИАН, возле Бессарабской площади в Киеве взорвался автомобиль.

В то же время, в эфире телеканала «112 Украина» сообщили, что в результате взрыва пострадала женщина, которая была за рулем автомобиля. Свидетели рассказывают, что взрыв был мощной силы. По словам одного из очевидцев, в машине находилась женщина и еще один взрослый человек. "Когда женщину вытащили из машины, она спрашивала, где ее ребенок", - сказал очевидец взрыва.