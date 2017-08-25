Мужчину отбросило на 15 метров: в Киеве Audi насмерть сбил пешехода-нарушителя (фото)

17:19, 25 августа 2017
Происшествия
15 0

Мужчина около 50-55 лет перебегал проезжую часть с отбойником и оживленным движением.

В результате ДТП мужчина погиб / фото espreso.tv

В Голосеевском районе Киева мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, за что поплатился собственной жизнью. Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Смертельное ДТП произошло в районе путепровода Столичного шоссе и проспекта Науки. Мужчина около 50-55 лет перебегал проезжую часть с отбойником и оживленным движением.

Читайте такжеДТП в Днепре: под мостом столкнулись два автомобиля (фото)

Водитель Audi, сбивший нарушителя, не успел среагировать на него, ведь он неожиданно выбежал перед фурой. В результате удара мужчину отбросило на 15 метров.

Медики, которые прибыли на место трагедии, лишь констатировали факт смерти. На месте работают полицейские и следователь.

фото espreso.tv

Как сообщал УНИАН, в Киеве в 100 метрах от пешеходного перехода авто сбило женщину.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП в Киеве#Audi насмерть сбил пешехода