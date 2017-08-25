Мужчину отбросило на 15 метров: в Киеве Audi насмерть сбил пешехода-нарушителя (фото)
Мужчина около 50-55 лет перебегал проезжую часть с отбойником и оживленным движением.
В Голосеевском районе Киева мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, за что поплатился собственной жизнью. Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.
Смертельное ДТП произошло в районе путепровода Столичного шоссе и проспекта Науки. Мужчина около 50-55 лет перебегал проезжую часть с отбойником и оживленным движением.
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Водитель Audi, сбивший нарушителя, не успел среагировать на него, ведь он неожиданно выбежал перед фурой. В результате удара мужчину отбросило на 15 метров.
Медики, которые прибыли на место трагедии, лишь констатировали факт смерти. На месте работают полицейские и следователь.
Как сообщал УНИАН, в Киеве в 100 метрах от пешеходного перехода авто сбило женщину.