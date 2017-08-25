В Киеве в 100 метрах от пешеходного перехода автомобиль сбил женщину (фото, видео)

12:26, 25 августа 2017
Происшествия
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Водитель автомобиля Daewoo, который двигался в сторону выезда из Киева, не заметил женщину, которая перебегала дорогу и сбил ее.

фото facebook.com/KyivOperativ

В столице поздно вечером на проспекте Победы в результате ДТП возле остановки общественного транспорта погибла женщина.

Об этом в Facebook сообщает «Киев оперативный».

Сообщается, что возле остановки общественного транспорта «Чайка», женщина, примерно 40 лет, перебегала Восьмиполосную трассу. Водитель автомобиля Daewoo, который двигался в сторону выезда из Киева, не заметил женщину, которая перебегала дорогу и сбил ее.

фото facebook.com/KyivOperativ

От полученных травм женщина скончалась на месте. Отмечается, что от надземного пешеходного перехода к месту аварии не более 100 метров.

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Теги: #ДТП в Киеве