В деле о смертельном ДТП на Львовщине проведут ДНК-тест, чтобы выяснить, был ли за рулем владелец "Карпат" и миллионер Дыминский

В деле о смертельном ДТП на Львовщине с участием автомобиля владельца ФК «Карпаты», в результате которого погибла женщина, назначили ДНК-экспертизу, которая поможет установить личность, находившуюся за рулем в момент аварии. Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел и нардеп Антон Геращенко.

Он отметил, что экспертиза будет проведена по следам водителя на подушке безопасности в автомобиле "Mercedes".

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«Затем ДНК человека, который находился в момент столкновения за рулем "Mercedes" будет уравнена с ДНК 43-летнего охранника Петра Дыминского, который заявил, что за рулем в момент столкновения был именно он», - написал Геращенко, посоветовав Дыминскому предоставить следствию возможность взять у него пробу ДНК, чтобы ускорить процедуру установления виновника смертельной аварии.

Как сообщал УНИАН ранее, в пятницу, 18 августа, во Львовской области в результате ДТП погибла женщина. Было установлено, что водитель автомобиля «Мерседес» совершил столкновение с автомобилем «Опель Астра». СМИ узнали, что участником ДТП стал автомобиль известного львовского бизнесмена, владельца ФК «Карпаты» и телеканала ZIK Петра Дыминского (Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР). Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом. Как сообщили очевидцы ДТП, Дыминский закрылся во внедорожнике охраны, зато охранник бизнесмена утверждал, что именно он был за рулем автомобиля «Мерседес».

Позже суд арестовал охранника президента ФК «Карпаты» Петра Дыминского Андрея Борща на два месяца по подозрению в причастности смертельного ДТП.

Отмечается, что охранника арестовали на два месяца без права внесения залога. Соответствующее решение вынес Галицкий райсуд Львова.