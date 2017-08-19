В Одессе 5-летний ребенок погиб, выпав из окна 11-го этажа

В Одессе сегодня 5-летний ребенок погиб, выпав из окна 11-го этажа жилого дома.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, мальчик выпал из окна 11-го этажа многоквартирного дома, расположенного на ул. Посмитного.

Читайте такжеНа Харьковщине трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа

Выяснилось, что мать с сыном - граждане одной из стран постсоветского пространства, приехали в Одессу в гости к родственникам.

«Женщина не досмотрела за сыном, и он по неосторожности случайно выпал из окна», - рассказали в главке.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. На месте работала оперативно-следственная группа.