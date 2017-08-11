Очередная кровавая стрельба в Днепре: один человек погиб, еще двое ранены

В Днепре в недостроенном здании возле гостиницы "Рассвет" по ул. Ивана Акинфьева произошла стрельба. Один человек погиб, еще двое человек получили ранения, сообщает «Информатор» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря полиции региона Анны Старчевской.

"Около 10 утра в полицию сообщили о стрельбе в недострое по улице Акинфьева , 30. На месте обнаружили труп мужчины. Также пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали", - сказала она.

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Издание также сообщает, что стрельба произошла на 5 этаже недостроя. Потерпевшие дают показания и сотрудничают со следствием. Вероятнее всего, стрелок был вместе со своими жертвами.

Старчевская подчеркнула, что на месте происшествия нашли около 10 гильз калибром 9 миллиметров.

По городу и области объявили план "Сирена", ведутся поиски злоумышленника.

Как сообщал УНИАН ранее, 24 июля в ресторане «Дом» в Днепре состоялась стрельба. В результате происшествия двое граждан погибли, еще пять были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести. В результате перестрелки погибли участники АТО Алексей Вагнер (1980 года рождения) и Максим Иващук (1981 г.н.).

Также ранения в результате стрельбы получил адвокат одного из погибших бойцов АТО Эдмон Саакян, который сейчас тоже находится в больнице. Трое из пострадавших нападавших – жители Днепропетровской области. Еще один – иностранный гражданин.