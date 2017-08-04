В Днепре суд не может избрать меру пресечения участнику перестрелки, в которой погибли АТОшники

В Днепре в течение двух дней суд не может избрать меру пресечения третьему участнику перестрелки, в которой погибли двое участников АТО. Судебные слушания проходят в Бабушкинском районном суде Днепра, пишет Радио Свобода.

В среду судебное заседание затянулось из-за ходатайства стороны защиты об отводе судьи, в четверг – подозреваемый заявил ходатайство о том, что ему нужен переводчик с иврита.

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По информации собратьев погибших в перестрелке бойцов АТО, с переводчиком для подозреваемого возникли трудности: консульства Израиля в Днепре и Харькове пока не предоставили такого специалиста.

По их словам, в случае затягивания судебного процесса подозреваемого могут отпустить из-за истечения срока задержания.

В пятницу, 4 августа, истекает 72-часовой срок его задержания.

По информации Бабушкинского районного суда Днепра, новое судебное заседание для избрания меры пресечения назначили на 9 часов 4 августа.

Как сообщал УНИАН, 24 июня в ресторане «Дом» в Днепре произошла перестрелка. В результате происшествия двое граждан погибли, еще пятеро были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.

В результате перестрелки погибли участники АТО Алексей Вагнер (1980 года рождения) и Максим Иващук (1981 года рождения).

Также ранения в результате перестрелки получил адвокат одного из погибших бойцов АТО Эдмон Саакян, который сейчас тоже находится в больнице.

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Трое из пострадавших нападавших - жители Днепропетровской области, еще один - иностранный гражданин.

28 июля суд избрал меру пресечения двоим подозреваемым в причастности к стрельбе: оба подозреваемых - 1982 и 1992 годов рождения - взяты под стражу без права внесения залога.

30 июля одного из раненых участников перестрелки отпустили из областной больницы им. Мечникова для дальнейшего лечения в другом медицинском учреждении. По просьбе адвоката раненого мужчины и родственников, его забрали из больницы им. Мечникова. Препятствий для этого со стороны правоохранительных органов не было.