Стрельба на вокзале в Киеве: полиция рассказала новые подробности (фото, видео)

17:50, 10 августа 2017
Происшествия
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Пострадавшие в результате стрельбы на вокзале в Киеве отказались от написания официальных заявлений.

Утром на вокзале произошла стрельба / Facebook Оксана Блищик

В результате стрельбы на площади Вокзальной в Киеве ранены три человека, предположительно, из травматического оружия. Нападавшие скрылись, сообщили в пресс-службе полиции столицы.

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По предварительной информации врачей, у пострадавших – травмы ног и рук. Их доставили в больницу, где оказывают необходимую помощь. И один из мужчин самостоятельно покинул медучреждение.

Отмечается, что от написания официальных заявлений пострадавшие отказались, однако правоохранители все равно начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение преступления предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 10 августе утром в Киеве на вокзале неизвестные открыли стрельбу, трое раненых.

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