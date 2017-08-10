В Киеве на вокзале неизвестные открыли стрельбу, трое ранены (фото)

В результате конфликта в Киеве ранены три человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик.

«ЧП произошло на площади Вокзальной. На месте работают правоохранители. В 9:50 в дежурную часть поступило сообщение о том, что неподалеку от заведения общественного питания возле железнодорожного вокзала в результате конфликта двое злоумышленников ранили, вероятно, из травматического оружия, троих мужчин. По предварительной информации врачей, у потерпевших - травмы ног и рук. Их доставили в больницу, где оказывают необходимую помощь. Нападавшие скрылись», - сообщила она.

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По словам Блищик, сейчас на месте происшествия работают наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции. Правоохранители разыскивают злоумышленников, выясняют обстоятельства конфликта, общаются со свидетелями и очевидцами.

Как сообщал УНИАН, неизвестные открыли стрельбу по толпе людей в Чикаго, есть жертвы. По словам родственников пострадавших, они готовили на улице барбекю. При стрельбе погиб 28-летний мужчина.