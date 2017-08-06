В Одесской области взорвалось авто полицейского

21:58, 06 августа 2017
Происшествия
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В Измаиле взорвался автомобиль сотрудника уголовной полиции.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента / фото УНИАН

По ул. Нахимова в Измаиле Одесской области 6 августа прогремел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

"Было установлено, что взорвался автомобиль, принадлежавший работнику криминальной полиции", - говорится в сообщении.

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В результате взрыва пострадали жена и ребенок полицейского, обоих доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают взрывотехники. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в Днепре взорвали авто с девушкой за рулем. Автомобиль Opel сильнее поврежден со стороны водителя. Очевидцы в социальных сетях предполагают, что взрывное устройство подложили под переднее колесо транспортного средства.

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Теги: #взрыв авто#взорвали авто