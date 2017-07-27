В Днепре подорвали авто с девушкой за рулем (фото, видео)

27 июля около 10 часов утра в Днепре взорвался автомобиль Opel. В результате взрыва неустановленного предмета водитель автомобиля - 27-летняя девушка - направлена в больницу, сообщили в пресс-службе полиции области.

По словам правоохранителей, предварительный диагноз пострадавшей - открытый перелом ноги, ушиб головы, а также рваные раны мягких тканей, передает Информатор.

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В полиции говорят, что на днище автомобиля имеются следы контакта. По предварительной информации полиции, сработало самодельное взрывное устройство.

Автомобиль Opel сильнее поврежден со стороны водителя. Очевидцы в социальных сетях предполагают, что взрывное устройство подложили под переднее колесо транспортного средства.

По словам правоохранителей, никто из прохожих от взрыва не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативно группа и взрывотехники.

Как сообщал УНИАН, 24 июля в центре Одессы взорвался автомобиль в результате действия безоболочного взрывного устройства.