На Житомирщине пьяный мужчина обстрелял компанию молодежи "из-за шума"

В городе Олевске Житомирской области мужчина открыл стрельбу на улице и в одном из кафе города, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

"По имеющейся информации, задержанный ночью 2 августа совершил несколько выстрелов из травматического оружия на улице и в одном из кафе г. Олевска. В результате пулевое ранение получил 34-летний житель райцентра. Ему оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет. Полицией начато уголовное производство", - говорится в сообщении.

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Около 01:00 30-летний мужчина вблизи местного футбольного стадиона несколько раз выстрелил в сторону подростков, которые собрались там. По словам задержанного, его раздражал их шум. Потом мужчина зашел в кафе, расположенное неподалеку. Там у него возник конфликт, во время которого он применил устройство для отстрела резиновых пуль, ранив одного из посетителей.

Стрелок сбежал с места происшествия, однако правоохранители установили его личность и задержали в тот же день. Объяснить свои действия мужчина не может, так как в момент стрельбы был пьян. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, в Днепре мужчина выстрелил в незнакомца, который прыгал по его авто. Полиция задержала стрелка и надела на него наручники.