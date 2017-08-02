Стрельба в Днепре: мужчина выстрелил в незнакомца, который прыгал по его авто (фото)

В Днепре произошла стрельба на ул. Сечевых Стрельцов, вследствие чего ранен и задержан. Об этом сообщили в патрульной полиции в Facebook.

Согласно сообщению, мужчина выстрелил незнакомцу в живот, когда тот начал прыгать по капоту его авто и пытался наброситься на водителя.

Прибыв на место стрельбы полицейские сказали предполагаемому стрелку положить предмет, похожий на пистолет, а затем надели наручники. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и оказали пострадавшему домедицинскую помощь.

"Я остановился на светофоре, когда этот незнакомец начал прыгать по капоту и крыше моего авто, а когда я вышел, набросился на меня. Тогда я выстрелил ему в живот", — рассказал мужчина, которого патрульные задержали на месте происшествия.

По предварительной информации, задержанный имеет разрешение на оружие. Пострадавший имел признаки наркотического опьянения. О том, что употреблял наркотические вещества, признался сам. Мужчину госпитализировали.

Как сообщал УНИАН ранее, 24 июля в ресторане «Дом» в Днепре состоялась стрельба. В результате происшествия двое граждан погибли, еще пять были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести. В результате перестрелки погибли участники АТО Алексей Вагнер (1980 года рождения) и Максим Иващук (1981 г.н.).

Также ранения в результате стрельбы получил адвокат одного из погибших бойцов АТО, бывший доброволец 20-го мотопехотного атальйону Эдмон Саакян, который сейчас тоже находится в больнице. Именно он открыл ответный огонь, ранив нападавших, которые пришли на встречу с незарегистрированным оружием.

Трое из пострадавших нападавших – жители Днепропетровской области. Еще один – иностранный гражданин. 28 июля суд избрал меру пресечения двум подозреваемым в причастности к стрельбе: обоих подозреваемых – 1982 и 1992 годов рождения – взяли под стражу без права внесения залога.