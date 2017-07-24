В Днепре водитель Lexus открыл стрельбу по машине с беременной женщиной и ребенком (фото, видео)

В Днепре водитель Lexus прямо посреди проезжей части открыл стрельбу по машине, в которой находилась беременная женщина с ребенком. Как сообщает Информатор, инцидент произошел в районе ж/м Парус.

Читайте такжеВ Днепре парня до смерти забили кирпичом за 25 гривен (видео)"Я собирался перестроиться во второй ряд, чтобы повернуть. Машина ездит на газу, поэтому при нажатии педали газа немного тормозит. По всей видимости, водителю Lexus в этот момент показалось, что я хочу его "подрезать". Это ему не понравилось, иномарка стала преследовать нас", - рассказал пострадавший водитель.

По его словам, на перекрестке за Новым мостом на светофоре водитель Lexus сравнялся с его машиной и из окна открыл стрельбу. "Стекла у нас не тонированы, потому водитель с пистолетом видел, что в авто находятся беременная женщина с ребенком", - говорит мужчина, добавляя, что агрессивного водителя это не остановило.

После этого пострадавший водитель вышел из машины. "В ходе словесной перепалки агрессивный водитель выстрелил в мою сторону и попал в правое бедро. Я применил против него перцовый баллончик", - рассказывает пострадавший.

Все происходило на глазах у 9-летнего ребенка и беременной супруги пострадавшего. В такой стрессовой ситуации, женщине на 8 месяце беременности стало плохо, а ребенок сильно испугался. Кто вызвал "скорую" и патрульных пострадавший водитель не помнит, так как находился в состоянии аффекта.

Пока мужчина с простреленной ногой успокаивал семью, водитель Lexus сел в машину и уехал. Однако стрелка патрульные задержали на Кайдакском мосту. Его машину осматривала следственно-оперативная группа. В качестве моральной поддержки на место прибыли его родственники. Они также вели себя агрессивно.