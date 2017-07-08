В ДТП в Днепропетровской области травмированы шесть человек, в том числе четверо детей

Днепр. 8 июля. УНИАН. В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия шесть человек получили травмы, из них четверо - дети.

Читайте такжеВ Днепре водитель сбил коляску с ребенком и скрылся с места ДТПКак сообщили УНИАН в отделе безопасности движения ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, авария произошла сегодня ночью на 229-м километре автодороги М-18 "Харьков-Симферополь".

По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda 626, двигаясь со стороны города Запорожье, не выбрала безопасную расстояние, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «ВАЗ 21043».

«В результате столкновения двух легковушек водитель и два пассажира автомобиля «ВАЗ 21043», а также три пассажира авто Mazda 626 получили травмами различной степени тяжести. Среди травмированных четверо детей в возрасте от 5 до 14 лет. Они госпитализированы», - говорится в сообщении.