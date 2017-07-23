В Олешковском районе Херсонской области горит лес на площади около 5 га.

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Херсонской области, сообщение о пожаре в 34-м квартале Костогрызовского лесничества Цюрупинского лесоохотничьего хозяйства Олешковского района поступило в 17.15.

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Площадь пожара, по предварительным данным, составляет около 5 га, местами с переходом в верховой пожар.

К ликвидации пожара привлечено 91 человек и 26 единиц техники.

Задействован пожарный вертолет Ми-8 Минобороны Украины. Приведена в готовность авиация ГСЧС.