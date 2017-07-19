Пытаясь сделать селфи, 18-летний львовянин упал с моста и получил ожоги 50% тела

Во Львове 18-летний местный житель пытался сделать селфи на железнодорожном пешеходном мосту. В результате он упал с высоты на высоковольтную линию электропередач.

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Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, инцидент произошел 18 июля в 20:09 на вул. Ковельской. Во время падения пострадавший задел высоковольтную линию и был поражен электрическим током, в результате чего с тяжелыми травмами (ожоги I-II степени 50% тела) госпитализирован в реанимационное отделение 8-й городской клинической больницы.