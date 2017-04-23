В Запорожской области взорвался "металлолом": пострадали двое парней
Ребята искали металлолом. Бросили находки в огонь - и прогремел взрыв.
В Запорожской области в результате взрыва пострадали двое людей. Об этом сообщила руководитель пресс-службы областного управления Нацполиции Екатерина Людвик, передает сайт Запорожья 061.ua.
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Инцидент произошел вчера, 22 апреля, в 19.30 в Акимовке. «Двое ребят бросили в костер взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв. Оба парня находятся в больнице, один из них - в реанимации», - сказала Людвик.
По ее словам, двое ребят, 1994 и 1998 годов рождения, искали металл. Найденные предметы они бросили в огонь для выжигания. После этого произошел взрыв.
Полиция расследует происшествие и выясняет, что взорвалось. Была ли это мина или граната - установит экспертиза.