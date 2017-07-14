В Мариуполе на металлургическом предприятии обрушилось перекрытие, трое погибших

13:15, 14 июля 2017
Происшествия
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Неожиданно обрушилось перекрытие, трое мужчин упали вниз, а сверху их завалило бетонными плитами.

В результате обвала погибли три человека / фото ilyich.com.ua

В Мариуполе на металлургическом предприятии произошло обрушение перекрытия, погибли трое рабочих.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

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Как говорится в сообщении, около 11.00 в Кальмиусское отделение полиции Мариуполя поступило сообщение о том, что на территории предприятия произошло обрушение перекрытия.

На место выехала следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции.

По состоянию на 12.20 известно, что трое рабочих (двое мужчин и женщина) погибли, еще один пострадал.

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Теги: #комбинат Ильича#обвал перекрытия