В Мариуполе на металлургическом предприятии обрушилось перекрытие, трое погибших
13:15, 14 июля 2017Происшествия
3135 0обновлено
Неожиданно обрушилось перекрытие, трое мужчин упали вниз, а сверху их завалило бетонными плитами.
В результате обрушения погибли три человека / фото ilyich.com.ua
В Мариуполе на металлургическом предприятии произошло обрушение перекрытия, погибли трое рабочих.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.
Читайте такжеВ Донецкой области погиб 21-летний рабочий шахты
Как говорится в сообщении, около 11.00 в Кальмиусское отделение полиции Мариуполя поступило сообщение о том, что на территории предприятия произошло обрушение перекрытия.
На место выехала следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции.
По состоянию на 12.20 известно, что трое рабочих (двое мужчин и женщина) погибли, еще один пострадал.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter