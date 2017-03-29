В Одесской области в результате оползня во время ремонта трубопровода погиб коммунальщик

В Черноморске Одесской области в результате оползня погиб работник коммунальной службы, ремонтировавший трубопровод.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по вопросам труда в Одесской области, ЧП произошло 28 марта при выполнении земляных работ на территории коммунального предприятия «Черноморскводоканал».

«Во время ремонта трубопровода произошло смещение и обвал большого пласта породы, в результате чего слесарь-ремонтник 4 разряда, 1969 года рождения, упал в котлован, где был засыпан грунтом», - сообщили в управлении.

В результате полученных травм сотрудник предприятия погиб на месте. ГУ Гоструда в области создало комиссии для расследования причин возникновения оползня, были ли соблюдены правила безопасности и пр.