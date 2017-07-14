В Харькове вооруженный мужчина за один день ограбил два кредитных учреждения

В Харькове разыскивают злоумышленника, который за день совершил два разбойных нападения на кредитные учреждения.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, нападения произошли 13 июля на улице Сумской и проспекте Гагарина.

Первое сообщение о нападении на кредитное учреждение поступило в Киевский отдела полиции в 16:30.

Предварительно установлено, что в помещение зашел неизвестный с медицинской маской на лице. Угрожая работнице пистолетом, мужчина забрал из кассы почти 14 тысяч гривен.

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В 17:40 в Основянский отдел полиции поступило аналогичное сообщение. Прикрывая лицо рукой и угрожая пистолетом, неизвестный вынес из помещения учреждения почти 10 тысяч гривен.

В ходе опроса пострадавшие почти одинаково описали внешний вид нападавшего и предоставили похожие приметы: рост 180-185 см, рубашка белая с черным, светлые брюки и кепка, смуглый оттенок кожи.

С мест происшествия изъяты вещественные доказательства. Факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по задержанию злоумышленника.