В Харьковской области обезврежена банда во главе с бывшими правоохранителями - ГПУ

В Харьковской области правоохранители обезвредили банду в составе шести человек под руководством бывшего оперуполномоченного по особо важным делам управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВДУ в Харьковской области и бывшего начальника сектора аналитической разведки этого управления.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Указанные лица в течение ноября 2015 - март 2016 года совершали на территории Харькова разбойные нападения, в сочетании с захватом, похищением потерпевших, применением физического насилия. Действуя таким образом, участники преступной организации завладели денежными средствами потерпевших на сумму 73 тыс. долларов, 4 тыс. евро, 182 тыс. грн и другим имуществом", - отметили в прокуратуре.

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"Указанные лица подозреваются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч.ч. 2, 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 т. 187 (разбой), ч. 3 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением ), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Организаторам банды избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершение указанных преступлений им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет с конфискацией имущества.