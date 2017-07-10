Во Львовской области во время незаконной охоты 38-летний мужчина застрелил своего отца

Во Львовской области сегодня ночью во время незаконной охоты 38-летний мужчина нанес смертельное огнестрельное ранение своему отцу.

Как сообщила руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции области Светлана Добровольская, около 3 часов 10 июля в Стрыйскую районную больницу с огнестрельным ранением шеи был доставлен 64-летний житель района.

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Правоохранители установили, что в медицинское учреждение мужчину привез его 38-летний сын. Сегодня ночью он вместе с отцом, имея незарегистрированные охотничьи ружья, пошли на охоту на дикого кабана в охотничьи угодья Стрыйского района. Во время охоты сын нанес отцу огнестрельное ранение. По дороге в больницу мужчина скончался.

Вещественные доказательства (незарегистрированное оружие) изъяты. На месте происшествия сотрудники полиции получили вещественные доказательства возможной причастности 38-летнего мужчину к причинению смертельного ранения своему отцу. По данному факту возбуждено уголовное производство по части первой ст.115 УК (убийство). Все обстоятельства устанавливаются, назначен ряд экспертиз.

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