В Одесской области во время прогулки на лодке утонули 3 девушки. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели сообщили, что сегодня в 03:30 в Службу спасения «101» от дежурного Перелетского водохранилища (с. Перелеты), что в Одесской области, поступило сообщение о том, что во время прогулки на лодке с мотором, на борту которой находились он сам и 4 девушки 16, 17, 18 и 23-х лет, лодка перевернулась. Одну девушку дежурный спас и доставил на берег, а три девушки утонули.

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"Поисками девушек занимаются подразделения ГСЧС, водолазная группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области и местное население", - говорится в сообщении.

На месте работают психолог ГУ ГСЧС Украины в Одесской области и следственно-оперативная группа Национальной полиции.

Как сообщал УНИАН ранее, в Украине с начала лета на водоемах погибли 43 ребенка. С начала летнего оздоровительного периода полиция зафиксировала 41 трагический случай, когда в результате неосторожного поведения на воде погибло 43 ребенка.