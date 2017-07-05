В Украине с начала лета на водоемах погибли 43 ребенка – полиция

В Украине с начала лета на водоемах погибли 43 ребенка.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

По словам начальника Департамента Игоря Бабича, с начала летнего оздоровительного периода полиция зафиксировала 41 трагический случай, когда в результате неосторожного поведения на воде погибли 43 ребенка.

Наиболее резонансными стали случаи в Днепропетровской области, где утонули двое подростков и 5-летний мальчик.

Читайте такжеВо Львовской области в горной реке утонул 4-летний мальчик

Бабич подчеркнул, что этих трагедий можно было бы избежать, если бы взрослые были рядом. «За время проведения общегосударственных профилактических мероприятий во время летнего отдыха и оздоровления детей в территориальные органы полиции доставлено почти 300 детей, которые находились без присмотра взрослых», - сообщил он.

По его словам, в течение июня к административной ответственности привлечено 3900 лиц за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.