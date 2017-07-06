В Кривом Роге военные случайно ранили журналиста во время учений - СМИ

15:34, 06 июля 2017
Происшествия
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Журналист принимал участие в учениях в качестве преступника, которого задерживали военные.

Журналист получил тяжелое ранение шеи /

В Кривом Роге во время учений ВСУ по территориальной обороне у Саксаганского райсовета был ранен журналист местного издания. Об этом сообщаем портал "Первый городской".

Мужчина выполнял роль провокатора, которого должны были задержать военные. Бойцы с автоматами задержали мужчину, связали его пластиковыми стяжками и завели в здание райсовета, держа за волосы и держа пистолет у его шеи.

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В здании райсовета и раздался выстрел из пистолета.

Журналист получил тяжелое ранение шеи и был госпитализирован в больницу, где ему проводят операцию.

После случившегося, армейцы не пропускали в здание обычных посетителей, которые пришли на приём. Уверяли, что всё в порядке, но когда можно будет войти внутрь, не объяснили.

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Теги: #военные учения#ранение журналиста