В Кривом Роге военные случайно ранили журналиста во время учений - СМИ

В Кривом Роге во время учений ВСУ по территориальной обороне у Саксаганского райсовета был ранен журналист местного издания. Об этом сообщаем портал "Первый городской".

Мужчина выполнял роль провокатора, которого должны были задержать военные. Бойцы с автоматами задержали мужчину, связали его пластиковыми стяжками и завели в здание райсовета, держа за волосы и держа пистолет у его шеи.

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В здании райсовета и раздался выстрел из пистолета.

Журналист получил тяжелое ранение шеи и был госпитализирован в больницу, где ему проводят операцию.

После случившегося, армейцы не пропускали в здание обычных посетителей, которые пришли на приём. Уверяли, что всё в порядке, но когда можно будет войти внутрь, не объяснили.

Напомним, ранее в Днепре спасатели провели тактические учения по тушению пожаров.